شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الكاهن المسؤول عن الخدمة بإندونيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم، القس چون إدوارد المسؤول عن خدمة كنيستنا بدولة إندونيسيا وجريس رئيس مجلس إدارة المؤسسة القبطية الأرثوذكسية بإندونيسيا اللذين أوصلا لقداسته تهانى أبناء الكنيسة هناك.

اطمئن البابا تواضروس بدوره على أبناء الكنيسة فى إندونسيا وشؤون الخدمة هناك.

فى سياق أخر أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، أن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد فى الكاتدرائية.

فيما كشف مصدر كنسى رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد فى التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح فى السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهى القداس فى الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة فى تغييره.

وأوضح المصدر: توفر الكنيسة القبطية أتوبيسات لنقل الإعلاميين وشعب كنائس الأنبا رويس وكافة المتجهين للعاصمة الإدارية بمقرها بالعباسية على أن تعلن الكنيسة عن تلك الترتيبات لاحقًا.

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الكاتدرائية تتزين بأضواء الميلاد

فيما تزينت ساحات الكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار

الكريسماس وأضئ المقر الباباوى من الداخل بأنوار الميلاد واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا بينما وضعت كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية مجسمات لطفل المذود والمجوس الذين تنبئوا بزيارة السيد المسيح.

فيما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد فى الأحد الخامس من يناير بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة بحضور شخصيات عامة ووزراء ونواب حيث يترأس الدكتور أندريه زكى اجتماع الصلاة ثم يعقبها فقرات للترانيم وكلمات للقس سامح موريس راعى كنيسة قصر الدوبارة والقس اندريه زكى رئيس الطائفة