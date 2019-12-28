نادي القضاء يعقد أولى جلساته بالتكشيل الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن مجلس الإدارة عقد أمس الجمعة، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، في مقر النادي بشامبليون في وسط البلد.

وأضاف المستشار "محمود" في بيان صحفي اليوم السبت، أن خلال الاجتماع تم توجيه الشكر والامتنان لمجلس القضاء الأعلى، وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، وأعضاء الجمعية العمومية من القضاة، للجهود التي بُذلت خلال الانتخابات التي أسفرت عن فوز قائمة المستشار محمد عبد المحسن كاملة عدا مقعد واحد.

وأوضح أن تم تشكيل هيئة المكتب الخاصة بالنادي، وأرجأ تشكيل باقي اللجان الفرعية للجلسة القادمة، فيما تم وضع الرؤية اللازمة للإعداد إلى فعاليات الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التى تمت به.

وحسب البيان، فسيتوج احتفال نادي القضاة بتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحضور مراسم افتتاح هذا النادى العريق الذى سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه فى عام ١٩٤٩.