شيخ الأزهر يعرب عن حزنه تجاه الأعمال الإرهابية بالصومال ونيجيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن حزنه العميق جرَّاء الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها ما يزيد على 90 مسلمًا في الصومال و11 مسيحيًّا في نيجيريا.
وقال الإمام الأكبر في تغريدته له باللغتين العربية والإنجليزية على صفحة الأزهر على فيسبوك وتويتر: "انفطرت قلوبنا ألمًا، يومٌ دموي في تاريخ الإنسانية يشهد على جبن هذه الجماعات الإرهابية وخستها، هؤلاء ليسوا ببشر بل وحوش مفترسة، أدعو الله أن يجنب عالمنا شرورهم وأن يكفي الأبرياء سوء مكايدهم".
يُذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابي قتل 11 مسيحيًا في نيجيريا، أول أمس الخميس، كما نشر التنظيم لقطات مصورة على حسابه على موقع تلجرام على الإنترنت صبيحة احتفال عيد الميلاد، كما شهدت العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم السبت، تفجيرًا إرهابيًا بواسطة شاحنة مفخخة، راح ضحيتها ما يزيد على 90 مسلمًا.
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