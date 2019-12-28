بالصور- البابا تواضروس يستقبل السفير الإماراتي للتهنئة بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، اليوم السبت، جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، على رأس وفد دبلوماسي، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
وقدم البابا الشكر للسفير الإماراتي، الذي زاره في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، متمنيًا له كل التوفيق في العام الجديد.
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