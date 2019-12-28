مصر | "تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري.. وأن احترم الدستور والقانون.. وأن أرعى سلامة الوطن.. وأودي واجبي بالذمة والصدق"، بهذه الكلمات يؤدي ضابط الشرطة اليمين فور تخرجه من أكاديمية الشرطة، لتتحول حياته من مواطن عادي لشخص حُولت حياته كـ "الميزان" عمله في أحد كفتيه، وحياته وأبنائه وزوجته ووالديه وإخوته وأصحابه في الكفة الأخرى، ويكون على أتم استعداد أن يضحي بحياته ويستشهد في عمله أثناء العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، تاركا خلفه أشخاص اتشح قلبهم بالسواد لفراقه، لكن بطولته وعدم خوفه وقت استشهاده، تحول حزنهم إلى فرح وفخر طوال العمر.

وكان عام 2019 قد شهد العديد من الأحداث المأساوية التي أستشهد خلالها عدد من أبطال وزارة الداخلية وكان من بين الأحداث، حادث الدرب الأحمر، استشهاد رئيس مباحث قوص وغيرها الكثير من استهداف الأكمنة الأمنية بشمال وجنوب سيناء وغيرهما من المحافظات، وفي السطور التالية ترصد "الخليج 365" وقائع استشهاد عددا من ضباط وأفراد الشرطة.

خامس يوم من شهر يناير استشهد أول أبطال وزارة الداخلية في العام الجديد وهو الرائد مصطفي عبيد الضابط بإدارة المفرقعات بقطاع أمن القاهرة، الذي أنقذ أرواح المئات، واستشهد حال تفكيكه عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف الأقباط بكنيسة العذراء أبو سيفين بالهجانة بمدينة نصر، بعد تمكن القوات من إبطال تفجير عبوتين ناسفتين آخرين.

وفي منتصف شهر فبراير من العام الجاري استشهد المقدم رامي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وأمين شرطة محمود أبو اليزيد، ومعاون أمن محمد خالد متولي في حادث الدرب الأحمر، والمقدم رامي هلال نجل شقيق اللواء هلال أحمد هلال، وكان لديه أربعة أطفال.

وكان المقدم رامي هلال ضمن فريق البحث المكلف بالبحث عن مرتكب واقعة إلقاء عبوة بدائية لاستهداف قول أمني أمام مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة عقب صلاة الجمعة الموافق 15 فبراير من العام الجاري، وقد أسفرت عمليات البحث والتتبع لخط سير مرتكب الواقعة عن تحديد مكان تواجده بحارة الدرديري في الدرب الأحمر، إذ حاصرته قوات الأمن وحال ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته مما أسفر عن مصرع الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من الأمن الوطني وأمين شرطة من مباحث القاهرة، وإصابة ضابطين اثنين أحدهما من الأمن الوطني والآخر من مباحث القاهرة، وأحد ضباط الأمن العام.

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وفي اليوم السابع من شهر إبريل استشهد ضابط شرطة من قوة قسم النزهة بمديرية أمن القاهرة في استهداف سيارة تابعة للقسم بأعيرة نارية أثناء تفقد الحالة الأمنية، بمحور طه حسين بالنزهة الجديدة، الذي أسفر عن استشهاد الرائد ماجد عبدالرازق، معاون مباحث النزهة وأمين شرطة سائق السيارة، وتبين أن القوة كانت تستقل ميكروباص شرطة في شارع طه حسين بمنطقة النزهة الجديدة أثناء قيام معاون المباحث بمأمورية أمنية.

وفي الساعات الأولي من شهر يونيو استشهد ضابط بمركز شرطة أبوحماد بمحافظة الشرقية، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرقبة أثناء ملاحقته لصوصا لاسترداد سيارة مبلغ بسرقتها بطريق أبوحماد- بلبيس، وذلك أثناء قيام مأمورية شارك فيها النقيب "عمرو ياسر عبدالعظيم" معاون مباحث المركز، بملاحقة الجناة، ومحاولة استرداد السيارة من سارقيها، تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجناة، ما أسفر عن استشهاد الضابط.

وفجر اليوم الخامس من شهر يونيو استهدف عددًا من العناصر الإرهابية، كمينًا أمنيًا جنوب مدينة العريش، وتم التعامل مع تلك العناصر، وتبادل إطلاق النيران، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الإرهابية، واستشهاد ضابط وأمين شرطة و6 مجندين

وبعد رفع أذان الخليج 365 في ثاني أيام شهر يونيو استشهد المقدم خالد شبل إثر حادث سير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، بعدما اقتحمت سيارة نقل خدمة تحصيل الرسوم بالطريق، وتبين أن قائد السيارة النقل المتسبب في وقوع الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما تسبب في اصطدامه بغرفة النجدة المتواجدة بالطريق، واصطدامه بسيارة إسعاف بجوار محطة تحصيل الرسوم بالطريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بسيارة الإسعاف، واستشهاد المقدم خالد شبل.

وفي آخر يوم في شهر أكتوبر استشهد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا وأصيب أميني شرطة بطلقات نارية، في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط جنوب محافظة قنا.