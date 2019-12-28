مصر | "أثار ضرب".. انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة طفلة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أثار ضرب".. انتداب الطب الشرعي في واقعة العثور على جثة طفلة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، في واقعة العثور على جثة طفلة يترواح عمرها مابين سنتين و3 سنوات، للتشريح للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدى شوارع منطقة العجوزة، وتبين أنها تبلغ من العمر مابين سنتين لـ3، وبها أثار ضرب بالاضافة لأثار إطفاء سجائر بجسدها.

بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أهالي المنطقة، تفيد العثور على جثة طفلة ملقاة بإحدي شوارع منطقة العجوزة، وبها أثار ضرب وكدمات، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.