مصر | ديلر بولاق الدكرور تخصص "شادو وبودر"

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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره وتصنيعه للمواد المخدرة "البودر والشادو"، بمنطقة بولاق الدكرور، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن عاطل يقوم بتصنيع المواد المخدرة وهم "الشادو والبودر"، للاتجار بها، للمكسب والثراء السريع، متخذًا من مسكنه وكرًا للممارسة نشاطه الإجرامي، فيما ضبط بحوزته 25 جراما من مخدر البودر، 308 لفافة ورقية تحوي ذات المخدر، و104 أكياس بلاستيكية من نبات الشادو المخدر، و250 قرصا مخدرا، وأمبولا لمادة الكيتامين، و2 زجاجة لمادة أسيتون، و2 ميزان حساس، ومبلغ مالي، وأمرت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

أكدت معلومات وتحريات لضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة عن قيام عاطل، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في مجال تصنيع مادتي (البودر والشادو) المخدرة والاتجار بهما بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.