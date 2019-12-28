مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. انتهاء أسطورة الإرهابي هشام عشماوي والعثور على جثة طفلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. انتهاء أسطورة الإرهابي هشام عشماوي والعثور على جثة طفلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار

العثور على جثة طفلة بالعجوزة



باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدى شوارع منطقة العجوزة، وتبين أنها تبلغ من العمر ما بين 2 سنتين إلى 3 أعوام، وبها آثار ضرب بالاضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة حبس صاحب مصنع أحذية في عابدين



أمرت النيابة العامة بعابدين بحبس صاحب مصنع أحذية على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة بتصنيع أحذية مجهولة المصدر، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة إحالة طعن "العلميين" على وقف قرار إجراء انتخابات مبكرة لـ"المفوضين"



قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إحالة الطعن المقام من السيد عبد الستار عبد السلام، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار نقيب العلميين المتضمن دعوة الجمعية العمومية ونقابة المهن العلمية لإجراء انتخابات مبكرة والتي كان المقرر عقدها في 31 ديسمبر الجاري، إلى هيئة مفوضي الدولة وتحديد جلسة 20 يناير المقبل لنظر الدعوى. Advertisements

التفاصيل الكاملة اضغط هنا بـ"حكم إعدام".. 2019 تُنهي أسطورة الإرهابي هشام عشماوي



انتهاء أسطورة الإرهابي هشام عشماوي، كانت من أبرز الأحداث في عام 2019 بعد تسليمه من قبل الجيش الوطني الليبي إلى السلطات المصرية في 29 مايو من السنة ليخضع للتحقيقات على ذمة تورطه في عدد كبير من العمليات الإرهابية التي اهتز لها الرأي العام من هجمات أمنية ومؤسسات الدولة بما في ذلك كمين الفرافرة عام 2014 واغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات عام 2015.

اضغط هنا التفاصيل الكاملة مشادة بين رئيس نادي الزمالك مع محام داخل المحكمة



قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك وكيلا عن شركة ستار إيجيبت "حديد العشري" والتي طالبت بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 907 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية نهائية على الوردات من صنف عيدان وقضبان الحديد أو من صلب حديد التسليح لأغراض البناء، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وحددت جلسة 1 فبراير القادم لنظرها بعد إعداد التقرير.