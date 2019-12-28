مصر | "قتل واتجار في الآثار".. أبرز الحوادث اليوم السبت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتل واتجار في الآثار".. أبرز الحوادث اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دماء تسفك، قتلى يزدادون يومًا بعد يوم، مخدرات، اتجار في الآثار، ألعاب نارية محرم تداولها تباع أون لاين، كانت هذه أبرز الوقائع التي حدثت صباح اليوم، السبت الموافق الثامن والعشرون من ديسمبر الجاري، وفي التقرير التالي ترصد " الخليج 365"عدد من الأحداث التي وقعت اليوم.

جثمان طفلة.. ضحية المشاكل الزوجية

استطاعت أجهزة الأمن بمحافظة سوهاج، ضبط عامل تسببه فى مقتل ابنته، بعدما تلقى مركز شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوفاة طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، وادعى الأب أن الطفلة سقطت من منطقة مرتفعة، أثناء لعبها في سطح المنزل، إلا أن توازنها قد أختل وسقطت فاقدة حياتها.

حادث مروري ينهي حياة طالب

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فارق طالب بالصف الأول الثانوي الحياة، إثر سقوط سيارة بترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، بعدها انتقلت فرق الأمن إلى مقر الواقعة للوقوف على ماهية الأحداث، وتبين أن الطالب قد وفاته المنية، إلا أن والده قد نجا من الموت، وحرر محضر بالواقعة.

بيع الآثار والألعاب النارية أون لاين

تمكنت نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية فى ضبط شخصين، قاما بالترويج إلى بيع الألعاب النارية، بالإضافة إلى القطع الأثرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبمداهمه منزل المتهمين ضبطت قوات الأمن أربعون قطعة من الألعاب النارية، وبسؤال المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.

وأثمرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة) لقيامه بنشر مشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن الترويج لبيع وشراء القطع الأثرية نظير مقابل مادى لمن يرغب من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وإنشاء الحساب المشار إليه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض الترويج والوساطة للراغبين من المواطنين فى بيع وشراء القطع الأثرية للتربح بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.