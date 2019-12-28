مصر | حبس صاحب مصنع أحذية في عابدين

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أمرت النيابة العامة بعابدين بحبس صاحب مصنع أحذية على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة بتصنيع أحذية مجهولة المصدر، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أحبط رجال مباحث القاهرة، ترويج أكثر من 600 حذاء رجالي وحريمي، محظور استخدامه، بمنطقة عابدين.

وتمكن ضباط إدارة مباحث التموين من ضبط "عادل م ع ع"، 55 سنة، صاحب مصنع للأحذية الكائن 12 شارع الدكتور مسعود، دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم 21 حارة السقايين، دائرة قسم شرطة عابدين لقيامه بإنتاج وتصنيع الأحذية المقلدة والمغشوشة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 500 زوج حذاء تحت التصنيع، 131 زوج حذاء، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، جارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.