مصر | عاجل.. العثور على جثة طفلة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة طفلة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدى شوارع منطقة العجوزة، وتبين أنها تبلغ من العمر ما بين 2 سنتين إلى 3 أعوام، وبها آثار ضرب بالاضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها.

بداية الواقعة، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغ من أهالي بالمنطقة، تفيد بوصول العثور على جثة طفلة ملقاه بإحدي شوارع منطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.