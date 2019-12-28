أخبار مصر | الطيب: انفطرت قلوبنا ألمًا بعد قتل 90 مسلما و11 مسحيا بالصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطيب: انفطرت قلوبنا ألمًا بعد قتل 90 مسلما و11 مسحيا بالصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقعي تويتر وفيس بوك تغريدة باللغتين العربية والإنجليزية، عبر فيها فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر عن حزنه العميق جرَّاء الأعمال الإرهابية التي راح ضحيتها ما يزيد على ٩٠ مسلمًا في الصومال و11 مسيحيًّا في نيجيريا.

وقال فضيلة الإمام الأكبر في تغريدته: "انفطرت قلوبنا ألمًا، يومٌ دموي في تاريخ الإنسانية يشهد على جبن هذه الجماعات الإرهابية وخستها، هؤلاء ليسوا ببشر بل وحوش مفترسة، أدعو الله أن يجنب عالمنا شرورهم وأن يكفي الأبرياء سوء مكايدهم".

