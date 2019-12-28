أخبار مصر | القاهرة في 2019.. نقل آلاف الأسر من المناطق العشوائية وتشغيل أول أتوبيس كهربائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القاهرة في 2019.. نقل آلاف الأسر من المناطق العشوائية وتشغيل أول أتوبيس كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة ويرحل عام 2019، الذي شهدت خلاله محافظة القاهرة، العديد من الإنجازات، ومن أبرزها بدء تشغيل أول أتوبيس يعمل بالكهرباء داخل العاصمة، بالإضافة إلى نقل أسر المناطق العشوائية إلى المناطق السكنية الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على البؤر العشوائية.

وقامت المحافظة بإدخال دفعتين جديدتين من الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي إلى هيئة النقل العام، ضمن الخطة الموضوع للعاصمة لتحويل أسطول الهيئة إلى غاز طبيعي بدلًا من السولار.

ونستعرض لكم أبرز انجازات محافظة القاهرة خلال عام 2019:-

تسليم 47 كرسي متحرك للأطفال و16 دراجة بخارية للمحتاجين

نجحت محافظة القاهرة، خلال عام 2019 في تسليم 16 دراجة بخارية للمحتاجين، بالإضافة إلى 45 كرسي متحرك و5 كراسي متحركة تعمل بالكهرباء.

ومنحت المحافظة 47 كرسي متحرك للأطفال الأيتام المعاقين، بجانب دفع المصروفات الدراسية، وشنط مدرسية بكل متحوياتها.

تشغيل أول أتوبيس كهربائي بالعاصمة

دعمت محافظة القاهرة، لأول مرة خطوط هيئة النقل العام، بأول أتوبيس يعمل بالكهرباء، منذ أيام، وسيتم تشغيله تجربيًا لمدة ثلاثة أشهر، كنقلة جديدة لترشيد استخدام الوقود والحفاظ على البيئة.

ويبلغ تكلفة الأوتوبيس الكهربائي حوالي 4 مليون جنيه، مجهز لذوي الاحتياجات الخاصة، ومكيف ويحتوي على 6 كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

استلام 30 أوتوبيس يعملون بالغاز الطبيعي

تعاقدت محافظة القاهرة مع شركة فوتن الصينية لتصنيع الأوتوبيسات، لتحويل أسطول هيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، حيث نجحت المحافظة في استلام 30 أتوبيس خلاص عام 2019 على دفعتين الأولي 10 أوتوبيسات والثانية 20 أوتوبيس من أجمالي 121 تم التعاقد عليهم.

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وشدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على الشركة الصينية المصنعة للأوتوبيسات، بأن تكون الدفعات المتبقية المتعاقد عليها، مكيفة وتراعي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

إطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون

نظمت محافظة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير" في عام 2019، العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومسببات العمى في القرى الأكثر احتياجا لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين.

واستهدفت المبادرة الكشف الطبى الكامل على جميع حالات الأطفال التى تتقدم من سكان حى الاسمرات 1 و2 والمناطق المجاورة، وتقديم الأدوية والعلاج الطبى اللازم لهم بالمجان، مع إمكانية نقل الحالات فى حالة الاحتياج الى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة لاستكمال باقى الفحوص، ويستقبل المركز أكثر من 700 حالة مرضية يوميًا وقيمة الكشف جنيه.

وقف مدير إدارة الرقابة التموينية بالقاهرة

وفي هذا العام، قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ايقاف مدير إدارة الرقابة التموينية لمديرية التموين بالقاهرة، وإحالته للنيابة الإدارية لتلاعبه في المحاضر الرسمية المحررة ضد المخابز المخالفة.

نقل سكان المناطق العشوائية بالمناطق العمرانية الجديدة

انتهت المحافظة في 2019، من تسكين 1225 أسر من المناطق العشوائية من سكان منشية ناصر وسكان أكشاك أبو السعود بمصر القديمة وماسبيرو بمشروع الاسمرات 3.

حيث يقام المشروع على مساحة 65 فدان ويضم 124 عمارة ( أرضى +9 ادوار متكررة ) بإجمالي (7304) وحدة سكنية و176 محل، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سكنية متكاملة للمشروع من مدارس وحضانات وملاعب ومستشفى ووحدة صحية وساحات انتظار ومسجد وكنيسة وقسم شرطة ومخبز و6 منافذ لتوزيع المواد الغذائية.

وتم تسكين 841 أسرة بمشروعى المحروسة 1، 2 بمدينة السلام التى تم إقامتهما المحافظة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم حوالي 4895 وحدة، كما تم الانتهاء من تسكين 599 بمشروع روضة السيدة ( تل العقارب سابقًا) وتسكين 798 أسرة من سكان ترعة الطوارئ، و650 أسرة بالروبيكى بدر.

كما انتهت المحافظة من تسكين 414 أسرة من سكان منطقة الرزاز بمنشية ناصر بمشروع الاسمرات 3 من اجمالى 424 مستحق سيتم تسكينهم فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية، كما انتهت من هدم كافة العقارات العشوائية بالمنطقة البالغ عددها 63 عقار.