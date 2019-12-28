أخبار مصر | في عام.. وفاة 3 نواب بالبرلمان وعقد 8 اجتماعات بالأمانة العامة للمجلس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في عام.. وفاة 3 نواب بالبرلمان وعقد 8 اجتماعات بالأمانة العامة للمجلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال عام 2019، توفى 3 نواب من أعضاء البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، حيث توفى النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في 29 نوفمبر، أثناء حفل زفاف نجلته إثر تعرضه لأزمة قلبية، وبالرغم من أنه تم الاتصال بالإسعاف لإنقاذه ألا أنه توفى قبل وصولها.

وفي 8 ديسمبر، توفى النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوي، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية.

كما توفى النائب السيد حسن موسي، الشهير بالسيد حسن وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، في 14 ديسمبر.

وبحسب الإجراءات المُتبعة لشغل منصب النائب المتوفي وفقًا للنصوص الواردة في تلك الحالة باللائحة الداخلية لمجلس النواب وقانون مجلس النواب، يقوم وزير الداخلية بإبلاغ رئيس مجلس النواب، بوفاة أحد أعضاء المجلس، خلال ثلاثة أيام من الوفاة، ويخطر رئيس مجلس النواب الأعضاء بذلك، في أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى، ويتم إعلان خلو مقعده، وكذلك يخطر رئيس مجلس النواب، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو مقعد الدائرة خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وحول إجراءات الانتخابات بقانون مجلس النواب، فنصت المادة "25" من قانون مجلس النواب على: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجُرىَ انتخاب تكميلى.

وفقا أيضًا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب، فإذا كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليًا، يصعد أى من الاحتياطين وفق أسبقية الترتيب بالقائمة الاحتياطية أيا كانت صفته.

ووفقا لنص المادة "25" من قانون مجلس النواب، يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

كما عقدت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال عام 2019، 8 اجتماعات، آخرهم بشأن التعديلات الوزارية الأخيرة.

