أخبار مصر | في 2019.. لجان البرلمان تعقد 2800 اجتماع و40 زيارة ميدانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 2019.. لجان البرلمان تعقد 2800 اجتماع و40 زيارة ميدانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال عام 2019، شهدت اللجان النوعية بمجلس النواب، نشاط مُكثف بعقد سلسلة من الاجتماعات الدورية والمُستمرة، لمناقشة القوانين التي تقدم بها النواب، وكذلك القوانين التي تقدم بها وزراء الحكومة، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، حيث بلغ عدد من الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية بالمجلس بلغت 2800 اجتماع.

كما قامت اللجان النوعية بالمجلس بعقد زيارات الميدانية، وبلغت 40 زيارة.

وخلال عام 2019، ترأس الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفود برلمانية متنوعة للمشاركة في عدد من الفعاليات البرلمانية، حيث شارك في الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص.

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وترأس "عبدالعال" الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بالعاصمة الأردنية عمان، وترأس الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى الدولي الثاني حول "تطور النظام البرلماني" والمؤتمر البرلماني "روسيا-أفريقيا".

وشارك في اجتماع لجنة الشئون السياسية والأمن وحقوق الإنسان بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط المنعقدة بستراسبورج بفرنسا، وشارك في الاجتماع السنوى الـ 28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوربى بلوكسمبورج.



كما شارك في دورة الربيع للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي بسلوفاكيا.