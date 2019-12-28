أخبار مصر | مسؤولو السياحة والآثار: فخورون بتسجيل رقم قياسي جديد لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤولو السياحة والآثار: فخورون بتسجيل رقم قياسي جديد لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر عدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار عن سعادتهم بالاحتفالية التي شهدها المتحف المصري الكبير اليوم، حيث سجلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية رقما جديدا باسم مصر في ساحة المتحف بعمل أكبر لوحة فنية بأكواب القهوة.

ومن ناحيتها قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الدولة مهتمة بالسياحة وتنشيطها وتبذل كل الجهود في سبيل ذلك، وشرف كبير الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في أول فعالية أشهدها بالوزارة، للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية.

وأشارت، إلى أن هذا الحدث له أهمية خاصة، حيث أنه يبرز الآثار المصرية كما أنه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

Advertisements

وقال اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، إن احتفالية اليوم تأكيد على عظمة المصريين الذين صنعوا حضارة عظيمة، مضيفا أن هذا الحدث سيكون مردوده على مصر والمتحف والترويج لهما بالخارج كثيرا وهذا يسعدنا جميعا، وقد تشرفنا أن شارك معنا ذوي الهمم الذين وضعوا آخر أكواب في اللوحة.

وفي الختام قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن يكون هذا الحدث العالمي في المتحف المصري الكبير، أضخم واعرق مبني حضاري ثقافي في العالم، وأضاف أن الموسم السياحي الحالي متوقع أن يكون كبيرا، وهناك تكامل وتعاون بين السياحة والآثار، وكانت رؤية صائبة للدولة والقيادة السياسية في دمج الوزارتين في وزارة واحدة.

وأضاف أن الحدث سيحقق رواجا سياحيا كبيرا لمصر في الخارج، وللمتحف المصري الكبير من خلال وسائل الإعلام المحلية والعالمية.