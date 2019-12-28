أخبار مصر | بيان عاجل من مصر تعليقا على تفجير مقديشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من مصر تعليقا على تفجير مقديشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الذي شهدته نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشيو، عبر سيارة مفخخة، مسفراً عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفدرالية ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.