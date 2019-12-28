أخبار مصر | "مكافحة الإدمان": افتتاح 6 مراكز جديدة لعلاج التعاطي خلال 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مكافحة الإدمان": افتتاح 6 مراكز جديدة لعلاج التعاطي خلال 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه جار العمل لافتتاح 29 مراكز علاجية جديدة خلال عام 2020 في محافظات "بني سويف، والفيوم، وسوهاج، والبحر الأحمر، ودمياط، وبورسعيد"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية في العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن.

وأضاف عثمان، أن عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 130 ألف مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي وتأهيل، وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانا وفي سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتي بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضا.

ويعمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.