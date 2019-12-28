أخبار مصر | وزير الزراعة يوجه بتيسير إجراءات التقنين على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الزراعة يوجه بتيسير إجراءات التقنين على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، آليات العمل خلال المرحلة القادمة وبحث موقف المليون مليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري.

ووجه القصير بسرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرا على المواطنين واكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، حيث تلقت الهيئة حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة.

وأكد القصير بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة حيث سبق وتم تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني في بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنية للفدان بزيادة 12% كل ثلاث سنوات وذلك لمدة 30 عاما.