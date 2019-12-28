أخبار مصر | صندوق مكافحة الإدمان: 65.5% نسبة تعاطي الترامادول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صندوق مكافحة الإدمان: 65.5% نسبة تعاطي الترامادول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، ارتفاع معدل تعاطي عقار الترامادول ليحتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات تعاطيا وفقا للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 65.5%، في حين يأتي تعاطي مخدر الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 59.55%، يليه الهيروين بنسبة 23.5%، إلى جانب ظهور الأنواع الجديدة مثل الأستروكس والفودو بنسبة 9،6%.

وأشار عثمان، إلى أن 35% من مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه في المرتبة الأولى بنسبة 24.5% مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الإنتكاسة ويليه الأم بنسبة 13،8% مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة إلى أن سن التعاطى كان في سن مبكرة حيث أن نسبة 5.6% بدأوا من سن أقل من 15 سنة بينما بلغت النسبة الأكبر من المتصلين في الفئة العمرية من 21 إلى 30 بنسبة 37،3%.

ويعمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن خدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.