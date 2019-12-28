أخبار مصر | مكافحة الإدمان: علاج 130 ألف مريض مجانا في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة الإدمان: علاج 130 ألف مريض مجانا في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2019، من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية، بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت إلى مايقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023" إلى23 مركز علاجى على مستوى الجمهورية حتى الان، بعدما كان عددها 12مركز علاجي فقط عام 2014، وجارى العمل لتصل إلى 29 مركزا فى عام 2020.

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وأكد "عثمان"، أنه وفقا للبيانات الخاصة بالخط الساخن خلال العام الجارى فأن أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان هى التليفزيون بنسبة 53،1%، نظرًا لقيام الصندوق بعمل حملات إعلامية كبيرة مثل حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة الكابتن محمد صلاح نجم المنتخب الوطن ونادى ليفربول الانجليزي، والتى أدت إلى زيادة الاتصالات الواردة على الخط الساخن إلى 400%، يليه الإنترنت بنسبة 19،4%، وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج.

كما أن خدمات الخط الساخن تمتد إلى مابعد العلاج من الإدمان كالتأهيل النفسى والدمج المجتمعى للمتعافيين كأفراد نافعيين فى المجتمع من خلال إتاحة فرصه لتمويل مشروعات صغيرة للمتعافين بمبادرة بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر الإجتماعى، إلى جانب توفير العلاج من الأمراض المصاحبة كفيروس C B ومرض الإيدز والإهتمام بالأنشطة الرياضية لدعم مفهوم الرياضة ونبذ السلوكيات السلبية كالتدخين وتعاطى المخدرات.

بجانب أنه تم العمل على تطوير البنية التحتية والتكنولوجية للخط الساخن ودعم وقدرات العاملين فى مجال العلاج من خلال تدريب الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين على البرامج العلاجيبة الحديثة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة إلى جانب اتاحة فرص الإلتحاق بدبلوم متخصص فى مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع كلية الأداب جامعة القاهرة.