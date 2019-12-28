أخبار مصر | حصاد 2019| البرلمان يقر 100 اتفاقية دولية.. ومناقشة 900 اقتراح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019| البرلمان يقر 100 اتفاقية دولية.. ومناقشة 900 اقتراح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خلال عام 2019، أقر البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال، ما لا يقل عن 100 اتفاقية دولية، وبلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها النواب، 100 طلب.

كما ناقش المجلس، ما لا يقل عن 900 اقتراحًا برغبة مقدمة من النواب، حول شتى المجالات.

ونظر المجلس، خلال عام 2019، 25 طلب رفع حصانة عن النواب.

وناقش المجلس، 400 بيان عاجل مُقدم من النواب، وبلغ عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس؛ نحو 500 طلبًا، وتم توجيه ما لا يقل عن 1000 سؤال للحكومة، وأجابت بشكل شفهي بالجلسة العامة والرد كتابيًا.