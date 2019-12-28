شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي كازاخستان في ضحايا طائرة الركاب المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، عن خالص تعازيها في ضحايا حادث تحطُّم طائرة ركاب بعد إقلاعها من مطار ألماتي الدولي في جمهورية كازاخستان الصديقة، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب كازاخستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

كما أكد البيان وقوف مصر بجانب كازاخستان في هذا الحادث الأليم.