شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الصومالية مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، التفجير الذي شهدته نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو، عبر سيارة مفخخة، مسفرًا عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل البيان تعازي مصر حكومةً وشعبًا لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.