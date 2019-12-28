شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعلن شروط شغل وظيفة معاون (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت النيابة العامة، السبت، قبول طلبات تعيين جديدة من وظيفة معاون نيابة لخريجي عام 2019 فقط من كليات الحقوق وشريعة وقانون والشرطة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.

وحسب إعلان النيابة العامة، يمكن الحصول على الملف من الموظف المختص لمكتب تعيينات النيابة العامة في دار القضاء العالي، بداية من 8 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر، مقابل 500 جنيه، على أن يقدم لمكتب التعيينات من جديد في دار القضاء، بداية من 1 إلى 13 فبراير المقبل من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحددت النيابة مواعيد لكل كلية على مستوى الجمهورية بشكل منفصل عن الأخرى لتقديم الملفات.

اعلان من النيابة العامة

اعلان من النيابة العامة

اعلان من النيابة العامة

اعلان من النيابة العامة