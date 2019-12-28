- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تعلن شروط شغل وظيفة معاون (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت النيابة العامة، السبت، قبول طلبات تعيين جديدة من وظيفة معاون نيابة لخريجي عام 2019 فقط من كليات الحقوق وشريعة وقانون والشرطة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما.
وحسب إعلان النيابة العامة، يمكن الحصول على الملف من الموظف المختص لمكتب تعيينات النيابة العامة في دار القضاء العالي، بداية من 8 يناير المقبل حتى 16 من ذات الشهر، مقابل 500 جنيه، على أن يقدم لمكتب التعيينات من جديد في دار القضاء، بداية من 1 إلى 13 فبراير المقبل من الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا.
وحددت النيابة مواعيد لكل كلية على مستوى الجمهورية بشكل منفصل عن الأخرى لتقديم الملفات.
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة تعلن شروط شغل وظيفة معاون (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.