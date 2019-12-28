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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل السفير الإماراتي في القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، السبت، المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، على رأس وفد دبلوماسي إماراتي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
وشكر البابا تواضروس الوفد، متمنيًا لهم كل التوفيق في العام الجديد.
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