شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادي القضاة يكشف تفاصيل أول اجتماع لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، السبت، إن مجلس إدارة النادي عقد أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، الجمعة.

أضاف المتحدث، في تصريحات صحفية: «تم توجيه الشكر والامتنان لمجلس القضاء الأعلى الموقر وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وللقضاة أعضاء الجمعية العمومية، وتم تشكيل هيئة المكتب، كما تم وضع الرؤية اللازمة للإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضارى التي تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح هذا النادى العريق الذي سبق أن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩، وتم إرجاء تشكيل باقي اللجان الفرعية للجلسة القادمة».

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وكشفت مصادر قضائية، الجمعة، تفاصيل تشكيل لجان مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب، والذى عقد أول اجتماع له برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس النادي، مساء الجمعة.

وقالت المصادر إن المستشار محمد صبحي تولى منصب السكرتير العام للنادي، والمستشارين شادي خليفة ومحمود الميرغني توليا منصب مساعد السكرتير العام.

وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن المستشار أبوالحسيني قايد تولى منصب وكيل أول النادي، فيما تولى المستشار طارق أبوزيد منصب وكيل ثانٍ النادي، ليصبح المستشار حازم أبوسديرة، صاحب أعلى الأصوات بالانتخابات، أمينًا عامًا لصندوق النادي.