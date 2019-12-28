شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تحصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم وزارة التضامن الاجتماعى "ست الحبايب" بجائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين فى دورته العاشرة وأن الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعى وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، ويحكى عن كفاح 3 أمهات من أجل الوصول بأولادهن إلى بر الأمان وتم عرضه فى الحفل الرئاسى لتكريم الأم المثالية والمرأة المصرية مارس الماضى.

يذكر أن لجنة تحكيم المهرجان برئاسة مدير التصوير الكبير دكتور رمسيس مرزوق وعضوية كل من الناقد الكبير الأمير أباظة والفنان أحمد سلامة.

كان فيلم ست الحبايب قد حصد جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط أكتوبر الماضي.

Advertisements

وكانت الوزارة قد حصدت على، جائزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته الخامسة والثلاثين، عن فيلم "ست الحبايب" وتسلم الجائزة المخرج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الاجتماعى حيث أن الفيلم يتحدث عن بطولات الأمهات المثاليات اللاتى تخطين الصعاب من خلال تربية أبنائهن، وما حققه الأبناء من نجاح بفضل جهود أمهاتهم وحصل الفيلم بعد عرضه فى المهرجان على إشادة واسعة من المخرجين والنقاد.

كما حصدت وزارة التضامن الاجتماعى أيضا جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية لمكاتب التأهيل الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث حصل على الجائزة 3 مكاتب تابعة للوزارة وحصل على المركز الاول مكتب التأهيل الاجتماعى بفارسكور بمحافظة دمياط وعلى المركز الثانى مكتب التأهيل الاجتماعى بالقصر بمحافظة البحر الاحمر وعلى المركز الثالث مكتب التأهيل الاجتماعى بالزرقا بمحافظة دمياط أيضًا.

وتهدف جائزة مصر للتميز الحكومى إلى تعزيز روح الابتكار والابداع وتشجيع المنافسة بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات القومى والمحلى والإقليمى ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بتكلفة اكثر جودة وتحسين معدلات ارضاء المواطنين عن الخدمات الحكومية.