شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تفجير نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الذى شهدته نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت عبر سيارة مفخخة، مسفراً عن عشرات الضحايا والمصابين.

ونقل البيان تعازى مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفدرالية ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.