شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين تفجير نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، التفجير الذى شهدته نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت عبر سيارة مفخخة، مسفراً عن عشرات الضحايا والمصابين.
ونقل البيان تعازى مصر، حكومةً وشعباً، لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفدرالية ولأُسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة الصومال الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تدين تفجير نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة الصومالية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.