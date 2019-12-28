شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يتابع جهود أجهزة المحافظة في رفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وأجهزة المحافظة المعاونة التي تواصل جهودها في رفع مخلفات الأمطار والاشغالات والقمامة، ومتابعة تشغيل محطات وروافع الصرف الصحي والصرف الزراعى، وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً مواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد دائم غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف المحافظ بتواجد كلاً من، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، والتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه.

وشددّ محافظ كفرالشيخ، على التنسيق مع قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن،كفر الشيخ، بالتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على محيط المدارس، والمستشفيات ودور العبادة، والهيئات الخدمية، تيسيراً لمرور المواطنين. .