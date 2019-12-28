شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يحرز الميدالية الفضية في «عربية المضمار» بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حقق المنتخب السعودي للدراجات الميدالية الفضية في بداية مشواره بمنافسات البطولة العربية التاسعة للمضمار المقامة حاليًا في القاهرة، بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات والبحرين والمغرب والجزائر والأردن. ونال الأخضر السعودي الميدالية الفضية في منافسات المطاردة الفرقية فئة الكبارعن طريق الدراجين على جساس وعبدالعزيز الخويتم وعلي الشيخ وعلي السليمي، فيما نال الميدالية الذهبية المنتخب الإماراتي والبرونزية المنتخب المغربي. وعقب نهاية منافسات اليوم الأول توج نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الدكتور وجيه عزام ورؤساء الوفود العربية المشاركة المنتخبات الفائزة بالمراكز الأولى.

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