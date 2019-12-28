شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: هيئة التعمير تلقت 26 ألف طلب لتقنين الأوضاع على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، لبحث مشاكل تقنين أوضاع اليد على أراضي الدولة وفقا للضوابط التي أعلنتها الدولة.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إنه تناول آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث موقف المليون مليون فدان بالتعاون مع شركة الريف المصري، مشددًا على أهمية سرعة إنهاء إجراءات التقنين تيسيرًا على المواطنين، لأننا نستهدف حماية حقوق الدولة وجدية الطلبات وفقا للضوابط المعتمدة.

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وأكد على سرعة تحصيل مستحقات الدولة ووضع آلية لتحصيل المتأخرات، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت حوالي 26 ألف طلب تقنين طبقا للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أراضي الدولة، وإنه يجري فحصها بعناية من خلال لجان فنية خاصة تضمن جدية طلبات تقنين أوضاع هذه الطلبات.

ووجه الوزير أيضًا بضرورة سرعة حل مشاكل المستثمرين المتعاملين مع الهيئة، حيث سبق وتم تخصيص أراضي بنظام حق الانتفاع للاستثمار الداجني في بعض المناطق الصحراوية بقيمة 700 جنيه للفدان، بزيادة 12% كل ثلاث سنوات لمدة 30 عاما.

وشدد «القصير» على أن الدولة لا تألو جهدا في تسهيلات الاستثمار في المشروعات التي تخدم القطاع الزراعي وتضمن فرص الاستثمار بما ينعكس على تطوير الاقتصاد المصري والنهوض به.

إجتماع وزير الزراعة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية