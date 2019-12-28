شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يطالب وزيرة البيئة بتأجيل قرار تحصيل الرسوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه أجرى اتصالا بالدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لاقتراح فترة سماح لتطبيق قرار تحصيل الرسوم لزيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر. وأوضح «حنفي»، في تصريحات، أنه طلب من وزيرة البيئة تأجيل قرار تحصيل الرسوم لحين عقد اجتماع بمشاركة وزيري السياحة والآثار والبيئة وغرفة الغوص ودراسة القرار.

إلى ذلك، طالب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، بإلغاء القرار بشكل نهائي وذلك لتضرر قطاع الغوص من القرار وإصداره دون أي دراسة.

كان المئات من ملاك اللنشات ومراكز الغوص علقوا العمل وأوقفوا الرحلات البحرية بالغردقة اعتراضا على قرار وزيرة البيئة.