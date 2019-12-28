شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة يحسم تشكيل اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر قضائية، اليوم، تفاصيل تشكيل لجان مجلس إدارة نادي القضاة المنتخب، والذى عقد أول اجتماع له، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي، مساء الجمعة.

وقالت المصادر، إن المستشار محمد صبحي، تولى منصب السكرتير العام للنادي، والمستشارين شادي خليفة، ومحمود الميرغني، توليا منصب مساعد السكرتير العام.

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وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم»، أن المستشار أبوالحسيني قايد، تولى منصب وكيل أول النادي، فيما تولى المستشار طارق أبوزيد، منصب وكيل ثاني النادي، ليصبح المستشار حازم أبوسديرة، صاحب أعلى الأصوات بالانتخابات، أمينًا عامًا لصندوق النادي.

وتابعت المصادر: «حصل المستشار حمدي خليفة، على منصب مسؤول العلاقات العامة والخدمات للنادي، وأبقى على المستشار رضا محمود السيد، بمنصبه الذي تولى بمجلس الإدارة السابق، متحدثًا رسميًا باسم النادى، فضلاً عن رئاسته للجنة الثقافية». وذكرت أن المستشار حازم رسمى، والذى تولى قبل ذلك منصب المتحدث الرسمى باسم النادي، أصبح أمينًا عامًا للصناديق الخاصة (رعاية أسر المتوفين).

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع تناول قرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وأولها إعداد مشروع قانون السلطة القضائية الذي يدعم استقلال القضاء، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الانتخابي لقائمة «تكامل القدرات وتضافر الخبرات»، التي يترأسها عبدالمحسن، والتى فازت بجميع مقاعد مجلس الإدارة، فيما مقعد واحد فاز به المستشار محمود زيدان، المرشح المستقل، إذ يتقدم البرنامج ضرورة المساواة بين رواتب القضاة بجميع الدرجات، وتحسين الخدمات الصحية ومشروعات الإسكان، وإنشاء مستشفى خاص للقضاة.