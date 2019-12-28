شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاب أبوالنحاس».. مقبرة للسفن الغارقة وملتقى لهواة الغوص بالغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على بعد نحو 35 كيلو متر، وتحديدا غرب جزيرة شدوان المواجهة لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر تقع منطقة شعاب أبوالنحاس وأطلق عليها الغطاسون «مثلث برمودا»، فهي منطقة هادئة منعدمة الدومات المائية إلا أنها تتميز بالشعاب المرجانية المميتة، والتي مثلت في كثير من الأحيان خطرًا قاتلًا، أذرع من الشعاب لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، رغم انها تتواجد في ممرات السفن نفسها.

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حتى اليوم لم يتمكن الباحثون من إحصاء عدد السفن، وإن كان البعض يجزم أن عددهم يتراوح من خمسة إلى سبعة سفن ضخمة، وهي على الترتيب، السفينة «إس إس كارناتيك»، والتي غرقت في عام 1896، والسفينة «كيمون إم»، والتي غرقت عام 1978، والسفينة «أولدن»، والتي غرقت عام 1987، والسفينة «تشريسكولا كيه»، وغرقت عام 1981، والسفينة «غيانيس دي»، وغرقت عام 1983، وقد جذبت تلك المنطقة محبي رياضة الغوص والاستكشاف حول العالم.

وتعد منطقة شعاب أبوالنحاس، ورغم وجود أكثر من عشرين موقعًا للسفن الغارقة والمُحطمة، إلا أنها تُعد المنطقة الوحيدة التي تحتوي على حطام 5 سفن عملاقة و٢ متوسطة الحجم بعضها يقع على عمق أكثر من 30 متر، تمتلكها هيئة الموانئ البحرية، وتسعى وزارة البيئة للحفاظ على الحطام في ذلك الموقع، لأن وجودها في القاع يساعد على تخفيف الضغط على البيئة الطبيعية للشعاب المرجانية.

«المنطقة نحس على السفن».. بتلك العبارة يصف الغواصون والصيادون تلك المنطقة، حتى إنهم يؤكدون أن نحسها الذي يلازم السفن ألتصق بإسمها، لذلك عُرفت بـ«أبونحاس»، إلا أن البعض يؤكد أن اسمها اكتسبته من غرق أحد السفن المحملة بمعدن النحاس، وكما هي العادة، فلكل سفينة غارقة في «أبونحاس» قصة وحكاية وبلد منشأ وحمولة تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في سبب الغرق، وهو «شعاب أبونحاس» المرجانية.

منطقة شعاب أبو النحاس بالغردقة

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منطقة شعاب أبو النحاس بالغردقة

منطقة شعاب أبو النحاس بالغردقة