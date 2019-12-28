شكرا لقرائتكم خبر عن في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتجارة رئيس جامعة كفرالشيخ يتفقد سير وانتظام الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ يرافقه الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة امتحانات الفصل الدراسي الأول ولجان الامتحانات في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتجارة للاطمئنان على سير وانتظام الامتحانات.

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وصرح د. دسوقي أن الامتحانات يسودها جو من الهدوء التام وتعقد وفقا للجداول المعلنة لكل فرقة مؤكدا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات سواء من الطالب والملاحظ لافتا إلى أن جميع مقار الامتحانات مراقبة بالكاميرات وتم توفير سيارة إسعاف لمواجهة أي طوارئ، بالإضافة إلى وجود فريق طبي داخل اللجان.

واستطلع رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية رأي الطلاب داخل اللجان عن طبيعة أسئلة الامتحانات حيث أكدوا أن الامتحانات جيدة وبلا أي صعوبة أو تعقيد وحث الطلاب على الالتزام بالتوجيهات الخاصة بضوابط الامتحانات الموجودة بلوحات الإعلانات داخل الكليات مشيرا إلى أنه جرى طباعة ورق الأسئلة بوضوح وتم حظر اصطحاب الطلاب للتليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات الغش أو الشغب داخل اللجان.

ووجه د. دسوقي عمداء الكليات وأساتذة كل مادة بضرورة التواجد المستمر لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلاب وتوفير جو من الهدوء حتى يتمكن الطالب من إجابة أسئلة الامتحان وعدم خروج أي طالب أو طالبة قبل انتهاء الموعد المحدد مشيرا إلى أن التصحيح سيتم أولا بأول على أن يتم إعلان النتيجة بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتجارة

الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتجارة

الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد لجان الامتحانات في كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي والآداب والتجارة