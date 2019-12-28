شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إجراء أكثر من 13 ألف عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء ١٣٥١٨ عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ إطلاق المنظومة وحتى صباح اليوم السبت.

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جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لمستشفى التضامن ببورسعيد، لمتابعة سير العمل ضمن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وبلغ عدد الذين ترددوا على العيادات الخارجية بمستشفيات المنظومة بلغت ٢٦٨ ألفاً و٦٧٣ مواطن، فيما وصلت الفحوصات التي تم إجراؤها داخل المستشفيات إلى ١٦٤ ألفاً و٣٩٤ فحصاً تشمل أشعة وتحاليل بمختلف أنواعها.

والعمليات التي تم إجراؤها بمستشفى التضامن بلغت 714 عملية جراحية بواقع 102 عملية كبرى، و494 عملية متوسطة، و118 عملية صغرى، كما تم إجراء 61 عملية أورام من إجمالي عدد العمليات التي تم إجراؤها، كما وجهت بزيادة فترة عمل العيادات الخارجية، الصباحية والمسائية لاستيعاب أعداد المنتفعين ومنع الازدحام.