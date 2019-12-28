شكرا لقرائتكم خبر عن «نوة الفيضة الصغرى» تمزق علم «قايتباي».. و«الآثار» تناشد المحافظ تجهيز علم جديد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض علم ساري قلعة قايتباي بالإسكندرية للسقوط والتمزق، بسبب شدة الرياح والطقس السيئ، الذي واجه المحافظة خلال اليومين الماضيين أثناء نوة الفيضة الصغيرى. يأتي سقوط العلم هذه المرة بعد أقل من شهر منذ إنزاله المرة السابقة، بسبب تمزق القماش واستبداله بعلم جديد على نفقة العاملين في قلعة قايتباي، في إطار تجسيد الوطنية وحب المعالم الأثرية؛ خاصة أن القلعة تعد أهم رمز أثري في الإسكندرية والأثر الإسلامى الوحيد المفتوح للجمهور.

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وناشد مصدر مسؤول بمنطقة آثار الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتوفير علم جديد لتركيبه على السارى الموجود أعلى قمة المبنى بديلاً عن العلم المتهالك بفعل العوامل الجوية، موضحا أن حجم العلم المقرر تركيبه يصل إلى 4 في 6 أمتار، ويتم تركيبه أعلى سارى في قمة المبنى، محمولاً عليه، لذا يتطلب تركيبه ظروف تتمثل في هدوء الرياح وعدم وجود عوامل جوية تحول دون التركيب، حفاظاً على الأرواح.

وأشار المصدر إلى أن وضع علم مصر فوق قلعة قايتباي تعود أن يراه المصريون في كل وقت وحافظ على استمراريته وجوده وزارة الآثار ممثلة في قلعة قايتباى لكن لا يوجد قرار أو نص قانونى ملزم.

وأنشأ قلعة قايتباي السلطان الملك الأشرف أبوالنصر قايتباي المحمودي في عام 1477 مكان منارة الإسكندرية القديمة عند الطرف الشرقي لجزيرة فاروس في نهاية دولة المماليك، وهي عبارة عن بناء مستقل طوله 150 مترًا ومكون من ثلاثة طوابق، الطابق الأول ذو شكل مربع والثاني مثمن والثالث دائري ويغطي قمة المنارة قبة ويعلوها تمثال الإله بوسيدون إله البحار والمحيطات ذو الشوكة الثلاثية الشهيرة عند الأغريق وكانت يزينها تماثيل من الرخام، والمنارة مبنية بأحجار ضخمة، وطريقة الإضاءة بها كانت تتم عن طريق كتلة هرمية أو متعددة الأضلاع من البرونز مثقولة بشكل متقن ذو سطح ناعم للغاية تعمل عمل المرآة معلقة وأسفلها موقد نيران، وتعكس الضوء المنبعث من النيران على امتداد حوالي 20 كيلو مترا في الماء لتهتدي به السفن القادمة للإسكندرية، وسُمْك أسوارها 4.5 متر.

نوه الفيضه الصغرى تمزق علم قايتباى بالإسكندرية

نوه الفيضه الصغرى تمزق علم قايتباى بالإسكندرية

نوه الفيضه الصغرى تمزق علم قايتباى بالإسكندرية