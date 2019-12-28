شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء موزع كهرباء حانوت بمركز كفر صقر بتكلفة 45 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء موزع كهرباء حانوت بتكلفة 45 مليون جنيه بمركز كفر صقر لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة لها وللمساهمة في الارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحسين استقرار التيار الكهربي. Advertisements وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروعات الجديدة بقطاع الكهرباء وتطوير وصيانة المشروعات القائمة بالفعل يساعد على تأمين الطاقة الكهربائية وتوفير احتياجات المواطنين والمشروعات الاستثمارية والمناطق الصناعية وحل مشاكل القرى والمناطق المحرومة والتي تعاني من عدم استقرار التيار الكهربائي والانقطاع المتكرر. كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد وسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة. من جانبه، أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس قطاعات كهرباء الشرقية أن هناك تنسيقا دائما بين المحافظة وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لوضع خطط مستقبلية لإنشاء مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء عدد 5 موزعات للجهد المتوسط بمراكز «فاقوس- الزقازيق- منيا القمح- ديرب نجم» بإجمالي تكلفة مالية تبلغ 225 مليون جنيه بهدف تطوير قطاع الكهرباء بنطاق المحافظة.

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