شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني يعيد طائرة «مصر للطيران» من لاجوس النيجيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدنى، إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصرللطيران رقم MS875 المتجهة صباح اليوم في تمام الساعة ٨.٤٥ من مطار القاهرة إلى مطار لاجوس بنيجيريا، من طراز البوينج B737-800، قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فني مفاجئ.

أضاف «عبدالكريم»، في تصريحات، أنه تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم باستراحات مصر للطيران وتقديم واجبات الضيافة، كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت وجار تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة في أقرب وقت حيث تحرص الشركة على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية لطائراتها وتضع راحة وسلامة عملائها في مقدمة أولوياتها.