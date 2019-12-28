شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «القوى العاملة» بشأن وفاة عامل في الأردن (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بإنهاء إجراءات شحن جثمان العامل المصري خميس إسماعيل أبوكرم، الذي توفى إثر نوبة قلبية حادة في محافظة الكرك الكبري خلال أدائه العمل، بالتنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة المصرية، فضلا عن متابعة حقوق العامل والمستحقات المالية الخاصة بأسرته.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة في بيان، السبت إنه «بناء على هذه التعليمات تتابع الوزارة مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايرى، وصول الجثمان للقاهرة، حيث أشار إلى أنه جار إنهاء إجراء شحن الجثمان اليوم السبت، ومن المحتمل أن يتم الشحن فجر غد الأحد».

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وكشف «الحرايري» عن أن العامل المصري المتوفى خميس إسماعيل، من المقرر أن يحصل ورثته على راتب تقاعد باعتبار الوفاة وقعت وهو على رأس العمل في مؤسسة حكومية بالبلديات ويطلق عليه عامل وطن.

وأجرى وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتصالا هاتفيا مع السفير المصري في عمان شريف كامل، معزيا في وفاة العامل المصري خميس إسماعيل الذي وافته المنية إثر نوبة قلبية حادة في محافظة الكرك خلال أدائه واجبه.

وأكد البطاينة للسفير المصري أنه أوعز للمعنيين في وزارة العمل متابعة حصول المرحوم لحقوقه كاملة، واستعداد الوزارة التام لتسهيل نقل جثمان المرحوم لمصر الشقيقة.

من جهته، ثمّن السفير المصري اهتمام وزارة العمل الأردنية المستمر بشؤون الجالية المصرية في المملكة، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.