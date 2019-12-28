شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 564 ألف مواطن في بورسعيد ضمن «التأمين الصحي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل ٥٦٤ ألفاً و٨٦٦ مواطناً، بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك اليوم خلال زيارة وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لوحدة طب أسرة تعاونيات الزهور ووحدة طب أسرة الـ٥٠٠٠ وحدة، ضمن متابعة تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أن الوزيرة راجعت إجراءات التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين «المميكنة»، مؤكدةً على ضرورة الاستمرار في نظام الإحالة من الواحدات إلى المستشفيات، بما يساعد في توزيع المرضي على المستشفيات، ويمنع التحويل لمستشفى دون الآخر، كما راجعت مخزون الأدوية وتأكدت من توافر الأصناف الدوائية للمرضى.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة شددت على جدارة الخدمة الطبية، بما يضمن حصول المرضى على خدمة طبية ذات جودة، بالإضافة إلى تحديث أنظمة العمل، واتباع المرجعيات العلمية لبروتوكولات العلاج الحديثة، كما حثت الفريق الطبي بالمستشفي على ضرورة الاستمرار في التعلم الطبي المهني، موجهةً بتذليل كافة العقبات وتوفير الإمكانيات لهم في سبيل تحقيق ذلك.

وأشار إلى أن الوزيرة حرصت على الاستماع لآراء المنتفعين والتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الخدمة الصحية المقدمة، والذين أشادوا بالخدمة الطبية المقدمة، موجهةً بسرعة تذليل أي صعوبات وإزالة أي معوقات قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة الطبية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقوم بجولة تفقدية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد.