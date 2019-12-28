شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى يزور البابا تواضروس لتهنئته بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير دولة الإمارات فى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية، بزيارة مقرر البطريركية بالعباسية لتهنئة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد.

وخلال الفزيارة، نقل السفير الجنيبى، تهاني وتبريكات قيادة وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

Advertisements

وتم خلال اللقاء التطرق إلي العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط الإمارات ومصر والمبنية على التكاتف والتفاهم والتنسيق المشترك إزاء القضايا العربية و والإقليمية والدولية، كما تمت الإشادة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان بإنشاء بيت العائلة الإبراهيمية في ابوظبي .

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عن خالص تقديره لدولة الامارات ودورها البناء في نشر ثقافة التسامح في العالم .