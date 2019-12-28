شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: عطل فنى يتسبب فى عودة طائرة نيجيريا عقب إقلاعها من مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم عبدالكريم المستشار الإعلامى لوزارة الطيران المدنى إنه عقب إقلاع رحلة شركة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة، صباح اليوم السبت، فى تمام الساعة 8.45 من مطار القاهرة إلى مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800 قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى إلى مطار القاهرة لحدوث عطل فنى مفاجئ بالطائرة.

واضاف عبدالكريم فى بيان صحفى، اليوم السبت، أنه تم إنزال جميع الركاب واستضافتهم باستراحات مصر للطيران وتقديم واجبات الضيافة كما تم حجز مواعيد جديدة لركاب الترانزيت، وجارى تجهيز طائرة بديلة للقيام بالرحلة فى

أقرب وقت حيث تحرص الشركة على اتباع كافة المعايير الدولية المتعلقة بإجراءات السلامة الجوية لطائراتها وتضع راحة وسلامة عملائها فى مقدمة أولوياتها.

وكان برج المراقبة بمطار القاهرة تلقى إشارة من قائد طائرة مصر للطيران رقم MS875 المتجهة، من مطار القاهرة إلى مطار لاجوس بنيجيريا من طراز البوينج B737-800، يطلب السماح له بالعودة مرة أخرى إلى المطار، بسبب عطل فنى أصاب الطائرة.

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الجدير بالذكر، أن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى الجديد، ويرافقه الطيار منتصر مناع نائب الوزير، بأولى الجولات التفقدية لمبنى الركاب رقم 2 و3 بمطار القاهرة الدولى للاطمئنان على سير العمل وجدول التشغيل وانتظام الرحلات والإجراءات الأمنية المطبقة داخل المطار فى ظل كثافة الرحلات التى يشهدها مطار القاهرة خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وذلك فى مستهل الجولات التفقدية لجميع المطارات المصرية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والوقوف على آخر المستجدات فى المشروعات وأعمال التطوير.

رافق الوزير المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى.

بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم (3) لمتابعة إجراءات السفر والوصول للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة بما يضمن الراحة والرفاهية للمسافرين، كما قام سيادته بجولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (2) تفقد خلالها صالة السفر والوصول ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال وكذلك الاسواق الحرة وبوابات الدخول والخروج ومنطقة انتظار السيارات بمبنى الركاب والجراج متعدد الطوابق الذى يخدم مبانى مطار القاهرة.