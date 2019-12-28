التضامن: تدريب العاملين ببرنامج أطفال بلا مأوى على منهجية العمل بالشارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجاً تدريبياً للعاملين الجدد في فرق الشارع الذين تم تعيينهم مؤخراً.

ويهدف البرنامج التدريب علي منهجية العمل بالشارع وكيفية التعامل مع الاطفال ضمن تنمية قدرات العاملين بالوحدات المتنقلة ، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي "برنامج حماية الاطفال بلا مأوي "ومنظمة ساموسيسيال انترناسيونال مصر في ملف حماية ورعاية الاطفال بلا مأوى.



وفى نفس السياق نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة تدريبية حول الاسعافات الاولية لمقدمي الرعاية بمؤسسة فتيات العجوزة بهدف تنمية مهاراتهم ومساعدة الفتيات المقيمة بالدار.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 14 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال والمشردين من كبار السن وتطوير 6 مؤسسات لرعاية الأطفال

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كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد أعلنت الانتهاءالبرنامج التدريبى لرفع قدرات العاملين فى مؤسسات الرعاية التابعة للبرنامج القومى حماية الأطفال بلا مأوى الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وأنه تم لأول مرة تنفيذ برنامج لبناء قدرات صناع القرار المعنيين بالأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ،وذلك تحقيقاً لمصلحة الطفل وهم أعضاء الادارة العامة للدفاع الاجتماعي ومديرى إدارات الدفاع الاجتماعى بالمحافظات والمدير التنفيذى للجمعيات الاهلية التى تدير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

يهدف البرنامج إلى توحيد رؤية العمل ما بين الجهات الفنية بالمتابعة والجهات المعنية بالتنفيذ والتخطيط والمديرين التنفيذين بمؤسسات رعاية الاطفال وذلك لبناء قدراتهم على أحدث نظم الادارة والحكم الرشيد وبرامج ادارة التغيير وكيفية كسب التأييد المجتمعي ورفع خطط العمل ومهارات التفاوض والتشبيك وبناء الشبكات الاجتماعية هذا فضلاً عن تنفيذ المرحلة الرابعة من بناء قدرات مقدمى الرعاية حيث يستهدف البرنامج تدريب كل من له علاقة بالعمل مع الطفل داخل مؤسسة الرعاية الاجتماعية.