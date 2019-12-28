شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ130 ألف مريض مجانا خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق نتائج مجهودات الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان خلال عام 2019،من حيث التوسع فى زيادة عدد المراكز العلاجية وتوفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية.

بجانب أيضا توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

يأتى ذلك فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع وأن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها للمتعافين بلغت إلى ما يقرب من 2 مليون و350 ألف جنيه حتى الآن.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، انه تم التوسع فى إنشاء المراكز العلاجية المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية وبلغ عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن "16023 " إلى 23 مركزا علاجيا على مستوى الجمهورية حتى الآن، بعدما كان عددها 12 مركزا علاجيا فقط عام 2014، وجارى العمل لتصل إلى 29 مركزا فى عام 2020، حيث من المقرر افتتاح مراكز علاجية جديدة فى محافظات "بنى سويف والفيوم وسوهاج والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد"، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية لتحقيق اللامركزية فى العلاج واستيعاب الكم الهائل من عدد الاتصالات الواردة للخط الساخن، كما بلغت عدد حالات المرضى المترددة على المستشفيات الشريكة مع الخط الساخن خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 130 ألف مريض وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى وتأهيل، وأن هذه الخدمات يتم تقديمها مجانا وفى سرية تامة بزيادة أكثر من الضعف مقارنة بعام 2014 والتى بلغ عدد الحالات المستفيدة من الخدمات العلاجية 55593 مريضا.