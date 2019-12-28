فيديو ..التونسيون يحتجون أمام سفارة تركيا: "ليبيا لليبيين من غير عثمانيين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر العشرات من التونسيين، أمام السفارة التركية بتونس احتجاجًا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحمل التونسيين لافتات تطالب أردوغان عدم التدخل فى ليبيا، قائلين: ليبيا لليبين بدون عثمانين ، وجاءت هذه التظاهرات ترجمة لحالة الغضب التى سيطرت على الشارع التونسى، احتجاجًا على زيارة أردوغان، الى تونس الأسبوع الماضى .
وكانت حالة الغضب قد سيطرت على الشارع التونسى، احتجاجًا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى سرية ورفقة وفد عسكرى استخبارى، الأسبوع الماضى ، بالإضافة إلى تصريحاته التى ذكرها أردوغان فى لقاء مع قيادات حزبه العدالة والتنمية، وجاء فيها أن تركيا تلقت طلباً للتدخل من حكومة الوفاق في ليبيا، وأن تركيا ستتدخل بعد موافقة البرلمان في 8 يناير القادم على إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً أنه ناقش الملف الليبي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، واتفقا على تقديم الدعم الكافي لليبيا من أجل استقرارها وإقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا التي يرأسها فايز السراج.
وتواجه السلطات التونسية ضغوطا شعبية وسياسية تدعوها لعدم التجاوب والتعامل مع المطالب التركية، فيما يخص الملف الليبي مهما كانت المغريات الاقتصادية، ونداءات لالتزام الحياد في الأزمة الليبية، حيث ناقش التونسيون على صفحات السوشيال ميديا، الغموض الذى صاحب الزيارة، وهل اعتبرت تركيا حركة النهضة الإخوانية، وسيلة للدخول إلى تونس، وداعمة لرغبة تركيا مرور البواخر والبوارج التركية إلى ليبيا، من خلالها، بعد رفض العديد من القوى الإقليمية في المتوسط ذلك، كما أن التونسيين يخشون من أن يكون أردوغان قايض طلب التعاون التونسي في ليبيا بملف الإرهابيين الموجودين لدى تركيا والتهديد بإعادتهم، أو بدعم الاقتصاد التونسي.
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