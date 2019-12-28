شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..التونسيون يحتجون أمام سفارة تركيا: "ليبيا لليبيين من غير عثمانيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر العشرات من التونسيين، أمام السفارة التركية بتونس احتجاجًا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وحمل التونسيين لافتات تطالب أردوغان عدم التدخل فى ليبيا، قائلين: ليبيا لليبين بدون عثمانين ، وجاءت هذه التظاهرات ترجمة لحالة الغضب التى سيطرت على الشارع التونسى، احتجاجًا على زيارة أردوغان، الى تونس الأسبوع الماضى .

وكانت حالة الغضب قد سيطرت على الشارع التونسى، احتجاجًا على زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى سرية ورفقة وفد عسكرى استخبارى، الأسبوع الماضى ، بالإضافة إلى تصريحاته التى ذكرها أردوغان فى لقاء مع قيادات حزبه العدالة والتنمية، وجاء فيها أن تركيا تلقت طلباً للتدخل من حكومة الوفاق في ليبيا، وأن تركيا ستتدخل بعد موافقة البرلمان في 8 يناير القادم على إرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً أنه ناقش الملف الليبي مع الرئيس التونسي قيس سعيد، واتفقا على تقديم الدعم الكافي لليبيا من أجل استقرارها وإقامة تعاون من أجل تقديم الدعم السياسي للحكومة الشرعية في ليبيا التي يرأسها فايز السراج.

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