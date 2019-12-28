شكرا لقرائتكم خبر عن 1 فبراير.. فتح باب التقدم لوظائف معاونى النيابة العامة لدفعة حقوق 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النيابة العامة، عن فتح باب التقدم بملفات التقدم للخضوع لاختبارات العمل في وظيفة معاون نيابة عامة، 1 فبراير المقبل ، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2019، بتقدير عام جيد على الأقل بمكتب تعيينات النيابة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.

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وفتحت النيابة العامة باب سحب الملفات من 8 حتى 16 يناير المقبل، والتى حددت الأوراق المطلوبة للخريج والتى ضمت شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات، وشهادة بتقديرات سنوات الدراسة، وصحيفة الحالة الجنائية للمتقدم، وصحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم، وفى حالة سفره يقدم شهادة تحركات من الجوازات وتعهد بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية عقب وصوله، وإقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد او شهادة الإعفاء منه، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى، وصورة من بطاقة الرقم القومي لوالد المتقدم، وصورة سند ملكية ، و4 صور حديثة 4-6 بالبدلة خلفية بيضاء مدون عليها اسم المتقدم، وشهادة معتمدة من جهة عمل الوالد، والراتب والمؤهل الدراسي ، وقيد عائلي لوالد المرشح وللجد الأب والجد الأم وأربع صور من كل قيد، وملف بقيمة 500 جنيه يحتوى على طلب تعيين بإسم المستشار النائب العام، ومواعيد تقديم الملف، والرقم الخاص بالمتقدم واسطوانة تعريف للتسجيل على الموقع.

ويتم تقديم الملفات بعد تسجيل المتقدم البيانات إلكترونيًا وفقًا للرقم السري المرفق بالملف على موقع النيابة العامة، ولن يتم استلامه إذا كان غلاف الملف به محو بيانات أو كشط، وحددت النيابة يوم 13 فبراير يناير ليكون آخر أيام التقدم بالملفات بعد مرور اسبوعين متواصلين منذ يوم فتح، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقدم لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، تقدير عام جيد الراغبين فى العمل بالنيابة العامة بعد خضوعهم للاختبارات التى يجريها المجلس.