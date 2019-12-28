بعد 3 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بسوهاج، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية. كانت معلومات وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، أفادت بقيام (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية مُتخذان من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي . عقب تقنين الإجراءات أعدت أكمنة أسفر إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بدوائر مراكز شرطة (جرجا - البلينا – العسيرات) وأرشدا عن المسروقات . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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