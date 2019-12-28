الداخلية: ضبط نصاب جمع أموالاً من المواطنين بدعوى تسفيرهم لأداء العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تسفيرهم لأداء مناسك العمرة.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، تبلغ من (تاجر ملابس وآخر) بقيام (أحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، سبق اتهامه في قضية "نصب تسفير" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد" بالحبس ستة أشهر) بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (40,000 أربعون ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لأداء مناسك العمرة، إلا أنه لم يفي بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، أكدت جهود فرق البحث صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.